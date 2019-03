Momento difficile per il Rosario Central, scivolato al 20° posto nella classifica del campionato argentino ed eliminato dalla coppa nazionale da una squadra di terza serie. I media argentini ci informano dell'esonero dell'allenatore Paulo Ferrari, in carica da appena 22 giorni. Ferrari era infatti subentrato il 25 febbraio all'ex CT della nazionale albiceleste Edgardo Bauza.



Licenziato anche il direttore sportivo Mauro Cetto, ex difensore del Palermo.