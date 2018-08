C'è una macchia di Fiorentina nelle convocazioni del Commissario Tecnico ad interim dell'Argentina Lionel Scaloni: in vista della amichevoli contro Guatemala e Colombia - in programma negli Stati Uniti il 7 e l'11 settembre - sono stati convocati anche German Pezzella e Giovanni Simeone. Se per il difensore è un ritorno, dopo l'esclusione dal Mondiale successiva all'inserimento tra i pre-convocati, per l'attaccante si tratta di una prima volta con la selezione maggiore.