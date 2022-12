È tutto pronto per il gran finale dei Mondiali in Qatar. Al Lusail Stadium, per assistere alla partitissima tra Francia e Argentina, è arrivato anche l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, ripreso dalle telecamere a scherzare e sorridere con il presidente francese Emmanuel Macron, lo sceicco Tamim bin Hamad al-Thani, Paul Pogba e il presidente della Fifa Gianni Infantino.