Polemiche a non finire, come accaduto dai quarti di finale in poi per l'Argentina, che ha vissuto sulla propria pelle le proteste di Olanda, Croazia e ora Francia. L’episodio chiave al 22’: Angel Di Maria entra in area dal lato destro della difesa francese, Dembele lo tocca molto ingenuamente ma il contatto c’è e Marciniak fischia il rigore, poi trasformato da Leo Messi.



RIGORE CONTESTATO - Proprio il fischietto polacco è finito al centro della bufera mediatica, con i tifosi Bleus che si sono scatenati contro di lui: tra tutti spicca il grande ex Patrice Evra, che ha dichiarato di avere paura non dell'Argentina ma dell'arbitro. Stesso arbitro che poi ha concesso correttamente il rigore del 2-1 a Kylian Mbappé, per il fallo di Otamendi.



CHE POLEMICHE TRA LE DUE PANCHINE! - La discussione si è chiaramente sviluppata tra le due panchine, con Didier Deschamps che dopo il gol del pari di Mbappé è andato prontamente a zittire il collega Scaloni e i collaboratori, rei a suo dire di avere inveito e protestato troppo nel corso della gara. Il terzo episodio discusso è andato in scena a pochi minuti dalla fine, quando giustamente Marciniak ha sanzionato con un corretto cartellino giallo una simulazione in area di Marcus Thuram, prima dell'ammonizione rimediata da Giroud per proteste.