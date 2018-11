Mauro Icardi, attaccante di Inter e Argentina, parla al sito ufficiale dell’Albiceleste: “Indossare la maglia dell’Argentina, come dice anche il ct Scaloni, è la cosa più bella. Rappresentare il nostro Paese, al di là della maglia che ognuno difende nel proprio club, è qualcosa per cui non esistono parole. Bisogna solo dare tutto per rappresentare la maglia e il Paese. Sogno di vincere un Mondiale, il sogno che ho sin da bambino. Voglio fare bene per arrivare al Mondiale del Qatar, ma prima dobbiamo pensare alla Copa America”.