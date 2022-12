Brutte notizie per l'Argentina che, al termine della sfida vinta contro la Polonia e che è valsa il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ha visto fermarsi per un problema muscolare l'esterno della Juventus, Angel Di Maria.



Gli esami a cui si è sottoposto oggi hanno confermato una contrattura al muscolo quadricipite della sua gamba sinistra che non lo mette a rischio per il proseguo dei Mondiali, ma che, sicuramente, rischia di tenerlo fuori dalla prossima gara, gli ottavi di finale contro l'Australia.