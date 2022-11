L'attaccante dell'Argentina, Lautaro Martinez ha commentato ai microfoni di Diario AR la vittoria contro il Messico decisiva per il proseguo dei Mondiali: "Oggi dovevamo vincere e lo abbiamo fatto contro un avversario difficile. È stata una partita un po' scomoda per me, ma abbiamo ottenuto il massimo da Leo Messi e sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato il gol. La squadra ha avuto la pazienza giusta per vincere la gara e alla fine il risultato è giusto".