Diego Armando Maradona, leggenda del calcio mondiale, dice la sua sul futuro della panchina dell'Argentina a La mano del Diez: "Pur di tornare ad allenare l'Argentina, lo farei anche gratis. Mi fa male il cuore a soffrire a 57 anni per questa squadra, battuta da una nazionale che non credo sia tra le migliori. Distruggiamo con facilità quello che costruiamo con molto sforzo".



SUL BRASILE - "Mi piace come Tite sta gestendo la squadra ma al Messico non si poteva chiedere di più. Neymar? Bisogna dirgli 'o fai piangere o fai ridere'. Quando è stato calpestato dal messicano prima si è messo a piangere e poi ha iniziato a correre: o è fallo e ammonizione dell'avversario oppure era simulazione di Neymar".