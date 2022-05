, portiere dell', parla in conferenza stampa per presentare la Finalissima con l'Italia: "Oggi la mia famiglia è in Inghilterra e tutti gli argentini vorrebbero vincere. Tutti noi abbiamo qualcosa dentro e domani vogliamo tirarlo fuori, personalmente sto molto bene: sono stato tre mesi fuori ma ora sto bene".- "No, ho questo dolore da quando ho 17 anni. Ho giocato un po' di più, senza sosta, e il dolore è un po' peggiorato ma ho fatto un trattamento e ora sto bene. Noi giochiamo tutti in Europa, ma a livello di nazionale non l'abbiamo ancora fatto e domani affrontiamo l'Italia, che ha dominato l'Europeo e fosse stata al Mondiale sarebbe da annoverare tra le favorite".- "La prima volta che sono venuto qui, a 17 anni, ho visto una gara dell'Arsenal contro il Manchester City, era un sogno per me giocare qui e poi ho vinto due titoli con l'Arsenal. Quando poi ho potuto giocare è vero, non c'era il pubblico, ma giocare qui con la nazionale è qualcosa di unico e spero sarà un bel ricordo".- "Sono compatti, all'Italia piace andare al contrattacco. Giocano bene al pallone, hanno attaccanti rapidi e quando attacchiamo dobbiamo comunque restare coperti".- "L'Aston Villa è in una buona situazione, abbiamo già definito 2-3 acquisti e non sto pensando di andarmene. Ora sono concentrato sulla Nazionale e mancano cinque mesi al Mondiale".- "Tutto negli ultimi mesi è passato velocemente, abbiamo vinto la Copa America e il giorno dopo ero già in Inghilterra per iniziare la preparazione. Non mi sono goduto quella vittoria ma ho sempre voluto debuttare nella nazionale maggiore e rendere la mia famiglia orgogliosa di me. Or ho l'occasione di giocare un Mondiale, è il sogno di tutti gli argentini. E poi sogno di giocare la Champions League".- "Speravo venisse all'Aston Villa... E' veramente un giocatore di talento, molto umile e gran lavorare. Sarà davvero una star. E' difficile paragonarlo ad Aguero, dovrà dimostrare tanto. E' molto umile".- "La maggior parte di noi gioca in Europa e a livello di gruppo è vero che giochiamo una finale contro una europea. Però abbiamo una difesa molto solida e domani dimostreremo di essere a livello delle europee, se non superiore".