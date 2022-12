Sono passati cinque giorni dalla vittoria dei Mondiali, ma l'euforia in Argentina non si è ancora esaurita e proseguono i festeggiamenti. Ma anche le provocazioni, con Emiliano Martinez che si conferma un artista in questo senso. Dibu è tornato sui rigori che hanno decretato la vittoria dell'Albiceleste sulla Francia, in particolare il portiere si è concentrato su Aurelién Tchouaméni che ha calciato il penalty fuori dallo specchio della porta: "Il balletto per festeggiare? So che ai rigori divento forte, so che mi rispettano perché me l'hanno detto gli avversari. Dopo aver parato il rigore di Coman, sapevo che Tchouaméni sarebbe stato molto nervoso. Ho provato a giocare mentalmente, buttando via la palla, parlando con lui... Alla fine ha calciato fuori, si è cagato addosso", riporta Tyc Sports.