Mascherano renuncia à seleção argentina depois da eliminação no #WorldCup pic.twitter.com/S3IEllTWVV — B24 (@B24PT) 30 giugno 2018

Javierin lacrime ha annunciato l'addio alla nazionale argentina dopo l'eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale in Russia contro la Francia:e credo che abbiamo dato tutto fino alla fine. E' stata una: non abbiamo cominciato bene, abbiamo recuperato, siamo andati avanti. Il loro pareggio ci ha creato molti danni. A partireNon abbiamo niente da rimproverarci, il calcio è così. Speriamo che questi ragazzi possano vincere qualcosa in futuro".