Lionel Messi non parteciperà ai prossimi Mondiali, che si terranno nel 2026 tra Canada, Stati Uniti e Messico. Ad annunciarlo è stato lo stesso fuoriclasse, che dopo l'esperienza al PSG è pronto a ripartire dall'Inter Miami in MLS, in un'intervista a Titan Sports: "Quello in Qatar è stato il mio ultimo Mondiale".



SPIRAGLIO - La Coppa alzata contro la Francia lo scorso dicembre sarà essere quindi l'ultima fotografia mondiale con l'Argentina per Messi. Eppure non è detta l'ultima parola, perché lo stesso Leo ha lasciato un minimo spiraglio aggiungendo una criptica frase: "Vedrò come vanno le cose...".