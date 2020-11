L'Argentina pareggia con il Paraguay nella terza giornata delle qualificazioni sudamericane per Qatar 2022. La stampa argentina non ha preso bene sia il risultato che l'arbitraggio, contro il quale si è scagliato Lionel Messi: "L'arbitro ci ha fregati due volte". Il talento argentino si riferisce prima un brutto fallo su Palacios, andato all'ospedale, per il quale non sono stai presi provvedimenti adeguati, e poi a un gol annullato proprio a Messi per un fallo di 30 secondi prima, a 70 metri dalla porta avversaria, di Nico Dominguez.