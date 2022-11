Nella nuova pubblicità "The Impossible Rondo" di Adidas, il Lionel Messi dei Mondiali in Qatar fa il torello assieme ai Messi che hanno partecipato ai precedenti quattro tornei (dal 2006 al 2018) con l'Argentina sulle note di "Live is Life", la canzone del celeberrimo video di Maradona che palleggia nel riscaldamento prima di una partita del Napoli.