Una sconfitta clamorosa, inaspettata. L’Argentina ha perso il suo match d’esordio ai Mondiali in Qatar contro l’Arabia Saudita (2-1). Lionel Messi, al termine della partita, ha così analizzato la debacle dell’Albiceleste: “È un colpo molto duro per tutti, non pensavamo di iniziare così. Dobbiamo preparare le prossime partite e vincerle. Dipende tutto da noi. Non ci sono scuse. Dobbiamo essere più uniti che mai. Questo gruppo è forte e l’ha dimostrato. È una situazione che prima o poi dovevamo affrontare. Ora bisogna dimostrare di essere veramente un gruppo. Sapevamo che l’Arabia era una squadra con buoni giocatori, che muove molto bene la palla e sale molto con la linea difensiva. Ora dobbiamo pensare a noi stessi ed ai prossimi incontri”.