Leo Messi si avvicina al Mondiale in Qatar, l'ultimo della sua carriera e dice la sua sulle favorite: "Per noi argentini è difficile rimanere sereni. Siamo sempre candidati alla vittoria ma il Mondiale è molto difficile. Devono accadere tante cose per essere campioni. Ci sono tante squadre che vogliono il titolo; le favorite sono sempre le big come Germania, Brasile, Francia, Inghilterra e Spagna ma se devo sceglierne due, penso che Brasile e Francia siano le migliori. La Francia ha giocatori impressionanti come Mbappé e un'idea molto chiara di gioco".