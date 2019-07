Non è riuscito a vincere neanche questa volta, ma Lionel Messi è orgoglioso della sua Argentina. Nel discorso alla squadra al termine della semifinale persa per 2-0 con il Brasile, il capitano ha elogiato la squadra, mostrandosi fiducioso per il futuro. Queste le sue parole riportate da Ole: "Voglio dirvi che sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto. Siete il futuro della squadra nazionale, non ho dubbi. In questo modo potremo ottenere molti successi. Inizia qualcosa di nuovo, qualcosa di bello. C'è una buona base di giocatori che stanno crescendo ed ai quali bisogna dare tempo. Bisogna farli crescere, ma possiamo dire che l'Argentina ha delle ragioni per pensare in grande".