Una bufera rischia di travolgere l’Argentina ad una settimana esatta dall’esordio nel Mondiale, previsto alle 15 di sabato prossimo contro l’Islanda. A scuotere l’ambiente è un’accusa, pesantissima, rivolta da un giornalista locale, Gabriel Anello, al commissario tecnico Jorge Sampaoli e con lui a tutta la federazione calcistica Albiceleste. A Radio Mitre, durante il suo quotidiano spazio denominato Super Mitre Deportivo, ha infatti affermato che il selezionatore avrebbe molestato sessualmente una cuoca all’interno della struttura federale di Buenos Aires.



L'ACCUSA - Queste le sue parole: “C'è stata una cattiva condotta da parte di Sampaoli nei locali dell'Afa, con una cuoca che lavora lì. La Federazione sta facendo di tutto per non far uscire la notizia, ma tutte le persone con le quali ho parlato mi hanno confermato l'accaduto. Si tratta di qualcosa di molto pericoloso per la Selección e per Sampaoli, ha a che vedere con la giustizia”.

Dito puntato quindi non solo sull’ex allenatore del Siviglia, ma anche sulla federazione, rea di aver fatto pressioni per frenare l’impeto della presunta vittima che voleva immediatamente denunciare l’accaduto (si parla anche di grosse somme di denaro come regalo per mantenere il massimo riservo sulla vicenda). Accuse importanti, sulle quali sta riflettendo il presidente Tapia.

L’ipotesi dell’esonero di Sampaoli è, secondo quanto riferiscono media locali, vivissima.



IL PRECEDENTE - Da sottolineare però che la credibilità non è la miglior qualità riconosciuta ad Anello. Nel 2016 fu proprio lui a raccontare di aver visto Ezequiel Lavezzi fumare marijuana: un episodio mai verificato, che provocò come reazione a catena un silenzio stampa prolungato della nazionale guidata da Messi (oltre alla proibizione per Anello di entrare in impianti Afa).