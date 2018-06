L'allenatore dell'Argentina Jorge Sampaoli ha parlato alla vigilia del match contro la Francia: "Non ho ancora idea di chi giocherà, ho tante soluzioni e tanti giocatori decisivi e giocheremo col coltello tra i denti". Sulla presunta autogestione voluta dai calciatori più rappresentativi dopo il ko con la Croazia: "Era solo uno scambio di idee, non è quello che dite, dovevo prendere una decisione e ho scambiato un’opinione con Messi. E comunque le mie conversazioni con i giocatori non sono pubbliche. Messi fa cose che solo un genio può fare, è la nostra luce".