Il ct dell'Argentina, Lionel Scaloni, ha parlato dopo la vittoria della Coppa del Mondo: "Con tutte le critiche che abbiamo ricevuto finora, voglio dire alla gente di godersi questa vittoria. Tutti coloro che hanno il sogno di giocare nella nazionale argentina facciano quello che hanno fatto questi ragazzi".



Poi alla Rai: "Sono grato del supporto della mia famiglia. Se mio padre potesse vedermi, e penso che lo stia facendo... Lui e mia madre mi hanno insegnato a non arrendermi mai, in nessuna circostanza. Anche quando non si vince è importante aver dato tutto".