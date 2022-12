Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Olanda:



“Paulo non ha giocato ancora un minuto, è vero. Ma sta bene. Non ha giocato perché non non ho trovato il momento giusto per farlo giocare. Paulo è comunque parte del gruppo. Abbiamo 26 giocatori, cerchiamo di farli giocare tutti ma è difficile”.



CONDIZIONI - "Oggi abbiamo l’ultimo allenamento prima della partita, vedremo come stanno e se saranno a disposizione (Di Maria e De Paul, ndr). È normale che dopo una partita impegnativa qualche giocatore prenda del tempo in più per recuperare. Ripeto, De Paul si è allenato. Valutiamo oggi. Ma anche Di Maria si è allenato ieri. L’importante è che chi giochi sia al 100%, la squadra viene prima di tutto