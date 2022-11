L’Argentina è una delle favorite ai Mondiali di Qatar. Il suo ct, Lionel Scaloni, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, soffermandosi su due stelle della sua squadra, protagoniste anche in Serie A.



“Lautaro Martinez è stato ed è fondamentale per noi, è un ragazzo prezioso. Ci ha dato tantissimo sia nell’aspetto calcistico, con i gol, che in quello umano. Sapevamo che sarebbe stato lui il nostro attaccante, il Kun Aguero inizialmente l’ha aiutato tanto. Nell’Inter ha fatto molto bene. Gli dobbiamo davvero tanto perché si è concesso con tutto sé stesso a noi e alla causa: è venuto in Nazionale anche quando non era nelle migliori condizioni, voleva venire, voleva esserci. È un esempio".



Parole al miele anche per Paulo Dybala. "Andare alla Roma è stata una scelta molto intelligente, la città è spettacolare, sapevo potesse diventare un idolo. Lì ha trovato un allenatore capace di sfruttarlo al meglio. Si è incastrato alla perfezione nella Roma e poi come persona è spettacolare, nel gruppo è fondamentale e gli vogliamo un gran bene".