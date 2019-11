Il ct dell'Argentina Lionel Scaloni ha parlato alla vigilia dell'amichevole con il Brasile in Arabia Saudita: "La formazione è quasi definita, restano solo alcuni dubbi per chi non è al 100%. Lautaro? Sta bene. Non si è allenato nei primi due giorni, aspetteremo fino all'ultimo per decidere sul suo impiego. Il Brasile è un avversario sempre pericoloso, ma noi oggi siamo più solidi e sappiamo cosa fare rispetto alla Coppa America. Messi è un vantaggio per noi e un pericolo costante per l'avversario. Mi sarebbe piaciuto affrontare Neymar domani. Come sempre, penseremo a proporre un gioco offensivo, ma tenendo ben presente anche il modo di stare in campo dell'avversario".