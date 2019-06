Show dell'Argentina, che scalda i motori in vista della prossima Copa America. Uno degli ultimi appelli per Lionel Messi, ancora a secco di successi con la maglia della propria nazionale; intanto, però, è arrivato un netto 5-1 contro il tenero Nicaragua: avversario non certo proibitivo. Altrettanto vero è anche che un successo del genere fa tanto morale e, soprattutto, è fondamentale per aiutare le stelle argentine a trovare il giusto feeling in vista delle partite che conteranno davvero.



BRILLA LAUTARO - I protagonisti della serata sono stati Messi, autore di una doppietta fondamentale dal punto di vista mediatico per rispondere a Ronaldo, e Lautaro Martinez, giovane talento dell'Inter autore anch'egli di una doppietta. Ottima prestazione anche per Rodrigo de Paul, all'insegna di un'Argentina sempre più 'italiana'. L'unico che stecca è, invece, Paulo Dybala, distratto forse dalle troppe voci di mercato che, ironia della sorte, lo vorrebbero proprio al fianco del Toro. Anche se non solo in nazionale...