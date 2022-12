Nicolas Tagliafico, protagonista in campo dell’Argentina che ha battuto ai rigori la Francia dopo un match per cuori forti, ha analizzato la sfida giocata al Lusail Stadium ai microfoni della Rai. “Stasera eravamo tranquilli, nonostante tutto. Siamo rimasti sempre calmi all’interno del match. Dopo una prima frazione perfetta abbiamo commesso degli errori nella ripresa, ma comunque abbiamo trionfato: come argentini arriviamo sempre a ciò che vogliamo. Alla fine senza sofferenza non c’è gusto”.