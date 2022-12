Il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Chiqui Tapia, ha assicurato che il commissario tecnico della nazionale campione del mondo, Lionel Scaloni, rinnoverà il contratto alla guida della Seleccion. "Siamo uomini di parola, per questo non abbiamo dubbi che continerà ad essere il ct della 'albiceleste' così come avevamo concordato già prima dell'inizio del mondiale del Qatar":