Ciao a tutti, sono, definito il campione dei campioni di Vivo per Lei, e dopo qualche mese è giusto che mi presenti e faccia un piccolo riassunto di chi sono, quali sono le mie passioni e i miei passatempi.Sono nato a Napoli e da qualche anno coltivo la passione per il giornalismo. E' nata un po' per gioco, quando insieme al mio migliore amico vedemmo l'annuncio su uno stage e manifestammo l'intenzione di parteciparvi. A quello stage non abbiamo preso parte ma dopo qualche mese quell'amico è venuto a mancare in un incidente stradale. In un periodo, dunque, difficile quasi per caso mi è apparso in bacheca l'annuncio di un noto giornalista Mediaset che cercava redattori per il proprio sito dedicato all'Inter. Da lì è cominciata la mia avventura nel giornalismo, che ancora oggi va avanti e che mi vede collaborare con due testate giornalistiche oltre che cimentarmi in qualche pezzo qui sulla community. Tra qualche mese, finalmente, dovrei prendere il tesserino da pubblicista a coronamento di un percorso lungo cinque anni, caratterizzato da qualche soddisfazione personale e qualche caduta.Nel corso di questi anni, infatti, grazie a qualche amicizia coltivata sin dagli esordi sono riuscito a dare qualche esclusiva nel mio piccolo, visto che il bacino di utenza, ovviamente, non era quello dei grandi big del mercato. Come potete notare dal mio profilo sono un grande tifoso dell'Inter e finalmente qualche giorno fa è arrivato in nerazzurro il mio giocatore preferito in assoluto,L'altra mia grande passione è la musica e, in particolar modo,. Con quest'anno sono arrivato a quota 17 concerti. Ho avuto anche la fortuna di conoscere di persona il Blasco, tra l'altro in un momento della mia vita un po' particolare, e vi posso assicurare che è una persona davvero squisita e disponibile.Poco più di tre settimane fa ho avuto un grave lutto, perdendo mio nonno che era in primis un amico, Con lui, che era tifosissimo del Napoli, come lo è mio padre, ci divertivamo a prenderci in giro con vari sfottò e a commentare le partite della domenica. C'è da dire che negli ultimi anni l'Inter gli ha dato la possibilità più volte di mettermi in croce. Le partite di carte poi in cui ci cimentavamo sono innumerevoli. Proprio per questo sono stato felice di potergli dedicare la grande vittoria di questa settimana, caratterizzata da una serie di record, unica come lo era lui.Chiudo con un consiglio con tutti i giornalisti e aspiranti tali:Questo mestiere è pieno di ostacoli, ma può regalarti anche tante soddisfazioni. C'è una caratteristica fondamentale, però, che non può mancare: dovete essere. Senza la determinazione si finisce per mollare al primo ostacolo. Non voglio dilungarmi oltre, auguro a tutti di realizzare i propri sogni.