Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, ha parlato a Sport Week: ecco una risposta che allontana le voci di mercato su di lui.



"Questo è il posto giusto dove crescere le mie figlie. La città è organizzata, la gente rispettosa. Poi il clima: fino a due mesi fa giravo in mezze maniche. E il cibo: da nessuna parte si mangia come in Italia"