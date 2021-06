Marko Arnautovic, attaccante dell'Austria, ex Inter, obiettivo di mercato del Bologna, parla dal ritiro della nazionale del suo passato in nerazzurro: "L'Italia ha sempre un posto nel mio cuore. Ho giocato nell'Inter, purtroppo non così spesso. Ma ho potuto imparare molto da Hernan Crespo, Zlatan Ibrahimovic, Adriano e ovviamente José Mourinho. Sono spesso in contatto con José".



VERSO L'ITALIA - "Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci, tanto di cappello al duo. Hanno giocato molto bene insieme per così tanti anni. Ma non ho paura. Sembra tutto segnato, ma stiamo facendo il nostro gioco e anche noi vogliamo vincere. Sono eccezionali, ma non dobbiamo avere paura nei 90 minuti".