Arrestato nel milanese un uomo di 35 anni, vicino all'ambiente del calcio: C.A., riferisce Sky Sport, è stato sorpreso a Cernusco sul Naviglio con 12 chili di hashish ed è stato arrestato dagli agenti del commissariato Lambrate. L'uomo è un ultrà dell'Inter, già sottoposto a Daspo per gli scontri a Inter-Roma nel 2017. L'arresto è avvenuto lo scorso 19 febbraio, l'uomo è stato bloccato alla guida della propria auto con i 12 chili di hashish in uno scatolone sul sedile posteriore: successivamente sono state effettuate due perquisizioni che hanno portato alla luce un altro chilo di hashish nell'appartamento dell'ultrà a Segrate, e ancora 34 chili di marijuana in un'altra abitazione a Bonate Sopra (nel bergamasco) dove l'uomo aveva affittato una stanza. Ai due inquilini che condividevano l'appartamento, l'ultrà aveva dichiarato di usare la camera come magazzino di merce legale, quando in realtà vi aveva depositato i 34 chili di marijuana in buste sigillate.