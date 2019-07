Arriva Matthjis de Ligt e allora Leonardo Bonucci finisce nel mirino dei top club europei. C'è il Manchester City pronto a sfidare il Paris Saint Germain, anche se per convincere Bonucci a un nuovo addio dalla Juve servirà un'offerta realmente irrinunciabile, nonostante l'arrivo del difensore dell'Ajax potrà ridurre il minutaglie e convincerlo a battere cassa per ottenere un aumento. E la Juve? Per ora non vuole cederlo, perché De Ligt avrà bisogno di tempo per ambientarsi e Chiellini andrà centellinato.