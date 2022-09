L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene non nasconde ai microfoni di Sky Sport il proprio fastidio per la situazione relativa a Paul Pogba, costretto ad operarsi al menisco del ginocchio destro dopo una terapia conservativa che non ha prodotto frutti. E che rischia di tenere fuori il francese fino all'anno nuovo. "Io non voglio guardare al passato e creare delle polemiche, oggi non ci troviamo in una situazione ideale né per noi né per lui. Le decisioni vengono prese insieme, si è tentato questa terapia conservativa, bisogna guardare in avanti e sperare in un rientro rapido. Io mi auguro che rientri il più presto possibile".



Arrivabene ha aggiunto: "Quando una persona deve farsi mettere i ferri addosso ci pensa due volte: ci si siede, si parla, si scambiano opinioni, ora bisogna girare pagina e guardare avanti. PSG? Lo spirito di squadra in queste occasioni è molto importante, l'atteggiamento è quello giusto, i ragazzi sono convinti e come ho detto in altre occasioni, bisogna rispettare tutti e non aver paura di nessuno".