L'Arsenal, reduce dall'eliminazione in Carabao Cup arrivata per mano del Brighton di De Zerbi, guarda alla mosse per il futuro. Di questo ha parlato il tecnico Mikel Arteta, a margine del match, dicendosi preoccupato per la poca profondità della rosa. "Ho detto dal primo giorno che abbiamo una rosa corta. Questa è la squadra che abbiamo", ha dichiarato l'allenatore. Proseguendo, non è mancato un riferimento al mercato: "Dovremo discutere delle opzioni nel mercato invernale".