“Troveremo il momento giusto per farlo. Facciamo tutto il possibile per rinnovare al momento giusto. Il rapporto giocatore-club è ottimo. È una questione di tempismo, credo. Nient'altro". Così il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, sul rinnovo di contratto di William Saliba, 22enne difensore centrale francese, tra i migliori in stagione. L'accordo con Saliba scade nel 2024.