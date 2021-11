L'Arsenal starebbe pensando al rinnovo di Alexandre Lacazette. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, vorrebbe rinnovare il contratto dell'attaccante francese, rendendo il rinnovo della rosa meno brusco, discutendo di un estensione di contratto a breve durata, come riporta The Atletic. La vicenda di Lacazette è seguita da mezza Europa e in Italia è seguito da Inter e Juventus.