L'Arsenal sta facendo sul serio sul mercato e, fra gli altri, sta trattando sia per l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, sia per il centrocampista della Juventus Arthur. A confermare la volontà dei Gunners di provare il doppio colpo entro la fine del mercato invernale è stato lo stesso manager spagnolo Mikel Arteta che, parlando in conferenza stampa, ha ribadito che la volontà è quella di rafforzare la rosa, ma ha sottolineato che non è sicuramente semplice chiudere per gli obiettivi prefissati.



"CI STIAMO PROVANDO" - "Arthur e Vlahovic? La volontà è chiara, è quello che vogliamo fare, ma la situazione sul mercato è complicata. Dobbiamo scegliere i giocatori giusti che ci permettano di fare il salto di qualità. Ci stiamo provando, ma non so se ci riusciremo, non basta la volontà, servono anche certe condizioni".