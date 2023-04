Wilfried Zaha, con molta probabilità, lascerà il Crystal Palace al termine di questa stagione. Il suo contratto scade a giugno e sull'attaccante si sono fiondate molte squadre. Prima tra tutte l'Arsenal. I Gunners sono dal 2019 che seguono da vicino l'attaccante, anche se poi hanno optato, sempre in quella stagione, per Nicolas Pepe del Lille. La squadra di Arteta è pronta a soddisfare i requisiti del giocatore, ma non è l'unica. In Germania sia il Bayern Monaco che il Borussia Dortmund hanno mosso i primi passi per assicurarsi le sue prestazioni. In Francia, il Monaco è in corsa, ma il prezzo è proibitivo per i monegaschi. Anche l'Al-Nassr e l' Al-Ittihad hanno proposto contratti faraonici, ma la volontà del nativo di Abidjan è quella di rimanere in Europa.