Corsa contro il tempo per l'. La volontà della formazione diè ormai palese da tempo (a partire da dicembre, quando la società aveva deciso di togliergli la fascia da capitano per via di una violazione disciplinare): il giocatore non è più indispensabile e deve andare via il prima possibile (essendo anche piuttosto caro).- Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, la società potrebbe dover elaborare un piano per continuare a pagare parte del ricco stipendio dell’attaccante (circa 15 milioni di euro l'anno), pur di trovare un club disposto a prenderlo in prestito in questa finestra di mercato, viste le preoccupazioni per le sue condizioni di salute.- Tuttavia, il cuore di Aubameyang “”, come ha scritto lui stesso sui social per rassicurare i suoi tifosi, con tanto di foto mentre si allena tra pesi e tapis roulant. L'attaccante, infatti, era stato costretto a rientrare dalla Coppa d'Africa, dopo che gli erano state diagnosticate lesioni cardiache a seguito di un test positivo al- Ciò che sta peggio, piuttosto, è la certezza sul suo futuro professionale. Non è ancora dato sapere quale scelta ricadrà sull’attaccante dell’Arsenal. Il capitano gabonese è stato proposto a club come. La più interessata all’attaccante, comunque, sembra essere la squadra saudita, che si è offerta di ingaggiare in prestito Aubameyang fino alla fine della stagione, con obbligo di riscatto.- È noto però che tra le squadre più bisognose di correre ai ripari in fase offensiva – specialmente dopo l’infortunio di Chiesa e il futuro incerto di, è la formazione di. E una delle piste che si stanno valutando in casa bianconera è proprio quella dell’attaccante dell’Arsenal.- Il 32enne non gioca con la squadra di Arteta dalla sconfitta per 2-1 del club contro l'il 6 dicembre. Ha collezionato 15 presenze in tutte le competizioni in questa stagione e ha segnato quattro gol in campionato. E se Aubameyang sarà destinato a restare a Londra o meno... nei prossimi giorni, per citare Arteta, "Vedremo cosa succede".