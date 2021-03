Anche sotto la guida di Arteta, l’Arsenal sta disputando l’ennesima stagione deludente dopo l’addio di Arsène Wenger. In ogni caso, per il momento, le idee del tecnico spagnolo sembrano convincere il club, intenzionato a puntare su di lui e ad assecondarlo in sede di mercato. La prossima stagione sarà quella dell’ennesima ricostruzione e quindi vedrà un probabile sconvolgimento della rosa durante l’estate. Anche se il finale di questo campionato sarà decisivo per la conferma o bocciatura di alcuni giocatori, il Daily Mirror ha stilato una lista di chi, per ora, dovrebbe essere destinato a rimanere e chi, invece, sembrerebbe prossimo all’addio.



Chi resta: i due portieri Leno e Runnarsson; i difensori Tierney, Holding, Pablo Marí, Saliba (al rientro dal prestito al Nizza) e Gabriel; i centrocampisti Partey, Smith-Rowe, Saka e Pepe; gli attaccanti Aubameyang e Martinelli.



Chi parte: i difensori Bellerín, David Luiz, Chambers e Cedric; i centrocampisti Elneny, Xhaka, Nelson e Willian; gli attaccanti Lacazette e Nketiah.



Anche i giocatori attualmente in prestito in giro per l’Europa, escluso il già citato Saliba, dovrebbero essere ceduti al loro rientro: i difensori Mavropanos (ora allo Stoccarda) e Kolasinac ( Shalke 04) e i centrocampisti Torreira (Atletico Madrid), Guendouzi (Herta Berlino), Willock (Newcastle) e Maitland-Niles (WBA).