Come riporta il Daily Mirror, l'Arsenal è ancora in cerca del terzo elemento che vada a comporre il triumvirato che si prospetta alla direzione tecnica. Dopo la partenza del direttore sportivo Sven Mislintat a gennaio, infatti, il club londinese ha deciso di promuovere dall'area scouting Francis Cagigao e Steve Morrow. A loro due sarà affiancata un'altra persona per completare il trio.



Sfumate le ipotesi di Monchi (tornato a Siviglia dopo la parentesi romanista) e Overmars (confermato all'Ajax) nei giorni scorsi si è parlato degli spagnoli Antoni Zubizarreta e Robert Fernandez, connazionali dell'amministratore delegato dei Gunners Raul Sanllehi. L'alternativa è un'altra promozione dall'interno della società.