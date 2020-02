Dopo l’acquisto di Nicolas Pepe, arrivato all’Arsenal la scorsa estate e costato ben 70 milioni di sterline, i Gunners mettono nel mirino un altro giocatore del Lille: questa volta si tratta del difensore centrale Gabriel, che coach Arteta aveva già provato a strappare ai francesi a gennaio. Il brasiliano ha aperto ad un suo possobile trasferimento in Premier League, ma il patron del Lille Gerard Lopez non è intenzionato a fare sconti: per il classe ’97 servono 30 milioni. Lo riporta il Sun.