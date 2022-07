Dopo i primi botti annunciati da Manchester City, Liverpool e Tottenham e in attesa di quelli di Chelsea e del nuovo corso del Manchester United, anche l'Arsenal decide di assestare un colpo. Attraverso i propri canali ufficiali, il club londinese comunica l'arrivo dell'attaccante Gabriel Jesus, acquistato per 50 milioni di euro.



Proveniente dal Manchester City, con cui ha realizzato 95 reti in 236 partite e conquistato quattro Premier League, tre FA Cup e tre Coppe di Lega, il calciatore brasiliano indosserà la maglia numero 9. "Sono elettrizzato. Il club ha fatto un lavoro tremendo per ingaggiare un giocatore di questo livello. Conosco molto bene Gabriel e tutti sappiamo quello che ha fatto nel campionato inglese. Stavamo lavorando da tempo per rinforzarci in quel ruolo e siamo riusciti ad arrivare al calciatore che volevamo, quindi sono molto felice", ha dichiarato l'allenatore dell'Arsenal Mikel Arteta.