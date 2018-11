Intervistato al termine del match di Europa League contro lo Sporting Lisbona, l'allenatore dell'Arsenal Unai Emery ha parlato della situazione dell'attaccante classe '99 Reiss Nelson, attualmente in prestito all'Hoffenheim: "Il suo possibile ritorno anticipato non è un argomento di riflessione allo stato dell'arte. Siamo felici che stia facendo in Germania e ne stiamo seguendo ogni partita. Arriverà il momento nel quale valuteremo come potrà dare un apporto alla nostra squadra". Il suo contratto con i Gunners scade a giugno 2022.