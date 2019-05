Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa di Aaron Ramsey, centrocampista dei Gunners promesso sposo della Juventus. Il centrocampista, infortunato, ha terminato anticipatamente la propria stagione.



Queste le sue parole: "Purtroppo la prognosi è stata chiara e non tornerà nemmeno per un'eventuale finale. Abbiamo giocatori che possono sostituirlo, ma era davvero in un ottimo momento ed è un peccato che sia sia infortunato. Lavorare con lui è stata una bella esperienza, ha trasmesso la sua energia e il suo amore verso l'Arsenal. Avrei voluto divertirmi ancora con lui, speravo che potesse fare qualcosa di importante nelle ultime partite con questa maglia. Non sarà in campo, ma ci sarà vicino lo stesso".