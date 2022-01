Il Saint Etienne vorrebbe riportare in Ligue 1 Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese è ai margini dell'Arsenal e il suo vecchio club sarebbe disposto a riaccoglierlo, riporta il Mirror. Il giornale inglese sottolinea che l'operazione sia praticamente impossibile a causa dell'ingaggio del classe '89 e per la classifica dei francesi, ultimi in campionato.