L'Arsenal è ancora in testa alla Premier League, nonostante l'ultimo periodo non esaltante. Il centrocampo dei Gunners è in mano a Granit Xhaka, 31enne svizzero. Mikel Arteta, però, vuole trovare un giocatore che possa sostituire l'ex Borussia Mönchengladbach, in un'ottica futura. A suggerire il profilo ideale ci ha pensato Rio Ferdinand. La leggenda del Manchester United, in un'intervista a Football365, ha parlato di Eberechi Eze. Il centrocampista del Crystal Palace ha il contratto in scadenza nel 2025 e il suo valore di mercato si aggira intorno ai 30 milioni di sterline.