Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang e Lacazette può cambiare. Come riportano i tabloid inglesi, la coppia del gol dell'Arsenal sta da tempo frenando sul rinnovo: entrambi in scadenza di contratto, la loro permanenza era legata sia alla qualificazione per la prossima Champions, sia alla presenza di Unai Emery. Ora che il tecnico spagnolo non c’è più, un cambio di panchina degno del nome dei Gunners potrebbe stimolare l’ambiente e far cambiare idea ai due bomber.