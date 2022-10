Con l'Arsenal in grande forma e al comando della Premier League, inevitabilmente gli occhi delle grandi d'Europa si posano sui talenti della rosa di Mikel Arteta. In particolare, secondo quanto riportato da The Sun, il Real Madrid starebbe pensando a Gabriel Jesus per rimpolpare il reparto d'attacco. Carlo Ancelotti sarebbe interessato al talento brasiliano, che rappresenterebbe il profilo ideale in ottica futura, anche come sostituto di Benzema.



I suoi 5 gol e altrettanti assist nelle prime sfide di Premier lo stanno mettendo in evidenza. E tra le pretendenti sembra esserci il Real.