La Juve di chi c'è, quindi riserve e giovani, fa bella figura contro l'Arsenal (a sua volta rimaneggiato). Gara di sacrificio e ordine, gara di maturità per i ragazzi schierati da Max Allegri. Che passano all'Emirates Stadium vincendo 2-0, lanciando comunque buoni segnali al tecnico bianconero.lui risponde sempre presente, anche in amichevole. Conferma uno stato di forma psico-fisica forse mai vissuto prima in carriera, molto più che un semplice vice-Szczesny, si è calato perfettamente nella parte e tiene a galla la Juve anche contro l'Arsenal in questo primo test-match della ripartenza.: prima del cross di Fagioli trasformato in autogol da Xhaka, è una sua intuizione ad accendere la miccia. Tiene la fascia destra con personalità, forse non da Juve ma sicuramente pronto per il salto dalla Next Gen a un campionato superiore.: partita di sacrificio, ma sa sempre qual è la cosa giusta da fare, con e senza palla. Suo il cross che porta al gol dello 0-1, sua l'unica vera occasione pericolosa. In crescita costante, oggi è un titolare.: a lui basta poco, basta sempre poco. Attacca e si rende pericoloso, il tiro-cross del raddoppio (con deviazione decisiva) è una conseguenza. E in fase difensiva si fa sempre trovare pronto. Il rinnovo è un colpo importante per la Juve.: ha voglia e grinta da vendere, ma qualche passaggio a vuoto non manca mai. Anche contro l'Arsenal in amichevole, è una costante da eliminare il prima possibile dal suo repertorio.: troppo spesso nella terra di nessuno, sembra paradossale data l'età ma da lui ci si poteva aspettare una prova di maggiore personalità in una squadra ricca di esordienti o quasi. Sbaglia anche un pallone sciagurato che per sua fortuna non si trasforma in gol dell'Arsenal.