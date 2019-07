Come riporta l’Equipe, il futuro di Laurent Koscielny è sempre più lontano dall’Arsenal. Il difensore, classe 1985, si è rifiutato di aggregarsi al ritiro estivo dei Gunners che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Il giocatore ha un contratto con la squadra inglese fino al 30 giugno 2020 ma spera di convincere la società a lasciarlo partire a parametro zero già in questa finestra di mercato.